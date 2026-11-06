FTSE 100-Titel Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alliance Trust von vor 5 Jahren abgeworfen

Frühe Anlage

06.11.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alliance Trust-Aktie gebracht.

Die Alliance Trust-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 10,78 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Alliance Trust-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 927,644 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.393,32 GBP, da sich der Wert eines Alliance Trust-Papiers am 05.11.2026 auf 13,36 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,93 Prozent vermehrt.

Alliance Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net