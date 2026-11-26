Langfristige Anlage

Anleger, die vor Jahren in Auto Trader Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Auto Trader Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 4,01 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 249,688 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.11.2026 1.328,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,32 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,88 Prozent gesteigert.

Auto Trader Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,17 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net