FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in Auto Trader Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Die Auto Trader Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Auto Trader Group-Anteile an diesem Tag bei 7,74 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 129,199 Anteilen. Die gehaltenen Auto Trader Group-Papiere wären am 04.11.2026 737,47 GBP wert, da der Schlussstand 5,71 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 26,25 Prozent eingebüßt.
Auto Trader Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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