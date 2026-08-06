FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Langfristige Performance

13.08.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Auto Trader Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Auto Trader Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8,12 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 123,183 Auto Trader Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Auto Trader Group-Aktie auf 5,26 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 647,45 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 35,25 Prozent eingebüßt.

Auto Trader Group war somit zuletzt am Markt 4,13 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net