DAX 26.436 +0,4%ESt50 6.563 +0,4%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,29 +2,3%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.367 +0,7%Euro 1,1525 -0,0%Öl 88,0 -1,1%Gold 4.369 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Performance

FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Auto Trader Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Auto Trader Group-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Auto Trader Group PLC
6.05 EUR -0.05 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Auto Trader Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8,12 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 123,183 Auto Trader Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Auto Trader Group-Aktie auf 5,26 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 647,45 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 35,25 Prozent eingebüßt.

Auto Trader Group war somit zuletzt am Markt 4,13 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Auto Trader Group Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Auto Trader Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Auto Trader Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.