FTSE 100-Titel Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of Georgia Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Bank of Georgia Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Am 22.10.2025 wurde das Bank of Georgia Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 76,60 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Bank of Georgia Group-Aktie investiert hat, hat nun 1,305 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 165,80 GBP, da sich der Wert eines Bank of Georgia Group-Papiers am 21.10.2026 auf 127,00 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 65,80 Prozent.
Der Börsenwert von Bank of Georgia Group belief sich zuletzt auf 5,29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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