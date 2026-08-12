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Lohnender Bank of Georgia Group-Einstieg?

FTSE 100-Titel Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of Georgia Group von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bank of Georgia Group gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
141.00 EUR -13.00 EUR -8.44 %
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Bank of Georgia Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 15,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Bank of Georgia Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 645,161 Anteilen. Die gehaltenen Bank of Georgia Group-Aktien wären am 12.08.2026 82.064,52 GBP wert, da der Schlussstand 127,20 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +720,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bank of Georgia Group belief sich zuletzt auf 5,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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