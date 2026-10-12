FTSE 100-Titel Barratt Developments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barratt Developments-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in Barratt Developments eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 10 Jahren wurde das Barratt Developments-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Barratt Developments-Aktie bei 4,74 GBP. Bei einem Barratt Developments-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.109,705 Barratt Developments-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Barratt Developments-Anteile wären am 09.10.2026 6.126,58 GBP wert, da der Schlussstand 2,90 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,73 Prozent verringert.
Alle Barratt Developments-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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