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FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: Diese Dividendenperformance können Aktionäre von Beazley erwarten

23.04.26 14:03 Uhr
FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: Diese Dividendenperformance können Aktionäre von Beazley erwarten | finanzen.net

Es wurde beschlossen, Aktionären eine Dividende auszuschütten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beazley PLC
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Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Beazley am 22.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,25 GBP je Aktie beschlossen. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie zeigt, keine Veränderung der Dividende. Die Gesamtausschüttung lässt sich Beazley 160,10 Mio. GBP kosten. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 69,78 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging der Beazley-Anteilsschein via London bei einem Wert von 12,74 GBP aus dem Geschäft. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Beazley-Wertpapier. Der Dividendenabschlag kann den Beazley-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenauszahlung an die Beazley-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Beazley verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,00 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,06 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Beazley via London 284,72 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 693,60 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Beazley- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,35 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,06 Prozent fallen.

Hauptdaten von Beazley

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Beazley steht aktuell bei 7,522 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Beazley beträgt aktuell 7,34. Der Umsatz von Beazley belief sich in 2025 auf 5,106 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,13 GBP.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

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