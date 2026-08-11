FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beazley-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Beazley-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Beazley-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Beazley-Aktie betrug an diesem Tag 4,03 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.480,774 Beazley-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Beazley-Aktie auf 12,95 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32.113,62 GBP wert. Aus 10.000 GBP wurden somit 32.113,62 GBP, was einer positiven Performance von 221,14 Prozent entspricht.
Alle Beazley-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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