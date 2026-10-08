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Lukrative BT Group-Investition?

FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen BT Group-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BT Group plc
2.31 EUR 0.04 EUR 1.72 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden BT Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BT Group-Anteile bei 1,14 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die BT Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 87,758 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BT Group-Papiers auf 1,98 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 174,16 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 74,16 Prozent.

Zuletzt verbuchte BT Group einen Börsenwert von 19,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.09.23 BT Group Hold Deutsche Bank AG
09.06.23 BT Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.09.22 BT Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.09.22 BT Group Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
01.04.22 BT Group Overweight Barclays Capital

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