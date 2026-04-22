FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: Diese Dividende sieht Bunzl für Anleger vor

Dividende im Blick

Bunzl-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Bunzl-Dividendenzahlung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Bunzl am 22.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,74 GBP je Aktie vereinbart. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie offenbart, keine Veränderung der Dividende. 242,20 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 5,95 Prozent.

Dividendenrendite im Fokus

Zum London-Schluss notierte der Bunzl-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 24,09 GBP. Das Bunzl-Wertpapier wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Bunzl-Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Dividende an die Bunzl-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 3,57 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,24 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Bunzl via London um 1,67 Prozent verringert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 48,13 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Bunzl

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,76 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,17 Prozent abnehmen.

Kerndaten der Bunzl-Aktie

Bunzl ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 7,586 Mrd. GBP. Bunzl verfügt über ein KGV von aktuell 14,67. Der Umsatz von Bunzl belief sich in 2025 auf 11,845 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 1,42 GBP.

Redaktion finanzen.net