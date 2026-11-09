FTSE 100-Titel Coca-Cola European Partners-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola European Partners-Investment von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Coca-Cola European Partners eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Coca-Cola European Partners-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 60,63 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 164,935 Coca-Cola European Partners-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 19.153,88 USD, da sich der Wert eines Coca-Cola European Partners-Anteils am 06.11.2026 auf 116,13 USD belief. Mit einer Performance von +91,54 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Coca-Cola European Partners eine Börsenbewertung in Höhe von 51,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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