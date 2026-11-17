Lohnende Coca-Cola HBC-Investition?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Coca-Cola HBC-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Coca-Cola HBC-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Coca-Cola HBC-Aktie an diesem Tag bei 16,61 GBP. Bei einem Coca-Cola HBC-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,205 Coca-Cola HBC-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 2.618,90 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 43,50 GBP belief. Die Steigerung von 1.000 GBP zu 2.618,90 GBP entspricht einer Performance von +161,89 Prozent.

Coca-Cola HBC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net