FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Performance im Blick

03.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Coca-Cola HBC eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Coca-Cola HBC-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,15 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in Coca-Cola HBC-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 472,813 Coca-Cola HBC-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 48,08 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22.732,86 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 127,33 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola HBC bezifferte sich zuletzt auf 17,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net