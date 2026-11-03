FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Coca-Cola HBC eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde das Coca-Cola HBC-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 21,15 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in Coca-Cola HBC-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 472,813 Coca-Cola HBC-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 48,08 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22.732,86 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 127,33 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola HBC bezifferte sich zuletzt auf 17,14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola HBC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola HBC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen