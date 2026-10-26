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FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compass Group von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compass Group-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Compass Group plc
30.29 EUR 0.09 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Compass Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Compass Group-Aktie bei 27,57 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Compass Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,265 Compass Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.230,84 USD, da sich der Wert eines Compass Group-Papiers am 23.10.2026 auf 33,94 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 23,08 Prozent vermehrt.

Compass Group war somit zuletzt am Markt 57,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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