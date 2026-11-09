FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Compass Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 10 Jahren wurde die Compass Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Compass Group-Papier bei 18,58 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,383 Compass Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 33,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178,87 USD wert. Mit einer Performance von +78,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Compass Group betrug jüngst 56,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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