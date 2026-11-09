FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compass Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Lohnender Compass Group-Einstieg?

09.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Compass Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurde die Compass Group -Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Compass Group-Papier bei 18,58 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,383 Compass Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 33,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 178,87 USD wert. Mit einer Performance von +78,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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