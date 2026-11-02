FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Compass Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Frühe Anlage

02.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Compass Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Compass Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 20,72 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 482,626 Compass Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16.269,34 USD, da sich der Wert einer Compass Group-Aktie am 30.10.2026 auf 33,71 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 62,69 Prozent gleich.

Compass Group wurde am Markt mit 57,47 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net