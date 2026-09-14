FTSE 100-Titel Compass Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compass Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compass Group-Aktie gebracht.
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Vor 10 Jahren wurde das Compass Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19,14 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Compass Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 52,257 Compass Group-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 11.09.2026 1.612,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,85 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,21 Prozent angezogen.
Alle Compass Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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