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Rentabler Computacenter-Einstieg?

FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Computacenter-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Computacenter eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Computacenter PLC
63.50 EUR 0.50 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Computacenter-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Computacenter-Papier 25,86 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Computacenter-Aktie investierten, hätten nun 3,867 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (54,30 GBP), wäre die Investition nun 209,98 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 109,98 Prozent gesteigert.

Am Markt war Computacenter jüngst 5,67 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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