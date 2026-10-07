FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Computacenter-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Rentabler Computacenter-Einstieg?

07.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Computacenter eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Computacenter -Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Computacenter-Papier 25,86 GBP wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Computacenter-Aktie investierten, hätten nun 3,867 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (54,30 GBP), wäre die Investition nun 209,98 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 109,98 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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