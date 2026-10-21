FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Computacenter-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Computacenter-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Computacenter-Anteile bei 7,31 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.368,925 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 49,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67.624,91 GBP wert. Mit einer Performance von +576,25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Computacenter einen Börsenwert von 5,27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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