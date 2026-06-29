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Lukrativer Computacenter-Einstieg?

FTSE 100-Titel Computacenter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Computacenter-Investment von vor 10 Jahren verdient

01.07.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Computacenter eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Computacenter PLC
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Die Computacenter-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 7,39 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 135,318 Computacenter-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5.783,49 GBP, da sich der Wert eines Computacenter-Anteils am 30.06.2026 auf 42,74 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 478,35 Prozent vermehrt.

Computacenter wurde am Markt mit 4,48 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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