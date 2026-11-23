Lohnende ConvaTec-Investition?

Das wäre der Verdienst eines frühen ConvaTec-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das ConvaTec-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des ConvaTec-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,37 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das ConvaTec-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.222,973 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 11.224,66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,66 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 12,25 Prozent vermehrt.

ConvaTec markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net