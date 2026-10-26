FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte ein ConvaTec-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in ConvaTec-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem ConvaTec-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2,49 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in die ConvaTec-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 401,284 ConvaTec-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 2,46 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 987,96 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 1,20 Prozent.
Der ConvaTec-Wert an der Börse wurde auf 4,71 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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