FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Croda International-Investment von vor 10 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Croda International-Aktien verlieren können.
Vor 10 Jahren wurde die Croda International-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37,50 GBP. Bei einem Croda International-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 266,646 Croda International-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9.377,93 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Anteils am 13.10.2026 auf 35,17 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6,22 Prozent.
Der Marktwert von Croda International betrug jüngst 4,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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