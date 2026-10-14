FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Croda International-Investment von vor 10 Jahren verloren

Croda International-Investment

14.10.26 10:01 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Croda International-Aktien verlieren können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurde die Croda International -Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37,50 GBP. Bei einem Croda International-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 266,646 Croda International-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9.377,93 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Anteils am 13.10.2026 auf 35,17 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6,22 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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