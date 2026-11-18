Performance im Blick

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Croda International-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Croda International-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,03 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Croda International-Aktie investiert, befänden sich nun 36,996 Croda International-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.394,75 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Anteils am 17.11.2026 auf 37,70 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 39,47 Prozent.

Der Börsenwert von Croda International belief sich zuletzt auf 5,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net