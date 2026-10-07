FTSE 100-Titel Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Croda International von vor 5 Jahren bedeutet

Langfristige Performance

07.10.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Croda International-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Croda International-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Croda International-Anteile an diesem Tag bei 83,41 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1.000 GBP in die Croda International-Aktie investierten, hätten nun 11,989 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 401,28 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 33,47 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 59,87 Prozent vermindert.

Der Croda International-Wert an der Börse wurde auf 4,59 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net