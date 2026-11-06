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Ausschüttung an Anteilseigner

FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: Diageo senkt Dividende

FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: Diageo senkt Dividende

Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
21.87 EUR -0.33 EUR -1.49 %
Charts | News | Analysen

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Diageo am 05.11.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 0,38 GBP je Aktie beschlossen. Das kommt einer Verringerung der Diageo-Dividende um 52,50 Prozent gleich. 1,38 Mrd. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung von Diageo hat sich dementsprechend im Vergleich zum Vorjahr um 22,57 Prozent reduziert.

Diageo-Aktie mit Dividendenrendite

Letztlich notierte der Diageo-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via London bei 18,72 GBP. Heute wird die Diageo-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Diageo-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Der Diageo-Titel verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 2,47 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 4,38 Prozent.

Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Kurs von Diageo via London 50,34 Prozent an Wert verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -11,62 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Diageo-Aktienkurs.

Diageo- Dividendenprognose

Für das Jahr 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,54 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,14 Prozent zurückgehen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Diageo

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Diageo beläuft sich aktuell auf 40,367 Mrd. GBP. Das KGV von Diageo beträgt aktuell 26,16. Im Jahr 2026 belief sich der Umsatz von Diageo auf 14,635 Mrd.GBP, das EPS machte 0,58 GBP aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:26 Diageo Overweight Barclays Capital
12:46 Diageo Neutral UBS AG
12:26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:31 Diageo Hold Deutsche Bank AG
10:46 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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