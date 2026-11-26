Lohnender Diploma-Einstieg?

Bei einem frühen Diploma-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Diploma-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Diploma-Papier bei 9,22 GBP. Bei einem Investment von 1.000 GBP in Diploma-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,460 Diploma-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (64,65 GBP), wäre das Investment nun 7.011,93 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 601,19 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Diploma bezifferte sich zuletzt auf 8,81 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net