FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor einem Jahr eingebracht

Diploma-Performance

05.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Diploma-Investment verdienen können.

Am 05.11.2025 wurde das Diploma-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,60 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die Diploma-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,986 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.267,09 GBP, da sich der Wert eines Diploma-Anteils am 04.11.2026 auf 70,45 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,71 Prozent.

Der Börsenwert von Diploma belief sich jüngst auf 9,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net