FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diploma von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Diploma eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Diploma-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Diploma-Anteile bei 29,55 GBP. Wer vor 5 Jahren 10.000 GBP in die Diploma-Aktie investiert hat, hat nun 338,416 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Diploma-Aktien wären am 21.10.2026 25.398,09 GBP wert, da der Schlussstand 75,05 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +153,98 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Diploma eine Börsenbewertung in Höhe von 10,03 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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