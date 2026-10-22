FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diploma von vor 5 Jahren abgeworfen

Lukratives Diploma-Investment?

22.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Diploma eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Diploma-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Diploma-Anteile bei 29,55 GBP. Wer vor 5 Jahren 10.000 GBP in die Diploma-Aktie investiert hat, hat nun 338,416 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Diploma-Aktien wären am 21.10.2026 25.398,09 GBP wert, da der Schlussstand 75,05 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +153,98 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Diploma eine Börsenbewertung in Höhe von 10,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net