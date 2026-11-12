FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Diploma von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnende Diploma-Investition?

12.11.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Diploma-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.11.2023 wurde die Diploma-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Diploma-Papier bei 29,86 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Diploma-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 334,896 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (73,40 GBP), wäre die Investition nun 24.581,38 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 145,81 Prozent vermehrt.

Diploma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,66 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net