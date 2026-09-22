FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Rentables easyJet-Investment?

22.09.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen easyJet-Investment verlieren können.

Am 22.09.2016 wurde die easyJet-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das easyJet-Papier an diesem Tag 8,81 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,355 easyJet-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 6,71 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,15 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 23,85 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von easyJet belief sich jüngst auf 5,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net