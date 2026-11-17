Rentable Endeavour Mining-Investition?

Wer vor Jahren in Endeavour Mining-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.11.2021 wurde die Endeavour Mining-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,07 GBP. Bei einem Endeavour Mining-Investment von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 498,304 Endeavour Mining-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,95 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18.412,32 GBP wert. Aus 10.000 GBP wurden somit 18.412,32 GBP, was einer positiven Performance von 84,12 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Endeavour Mining bezifferte sich zuletzt auf 9,03 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net