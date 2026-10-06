FTSE 100-Titel Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endeavour Mining von vor einem Jahr eingefahren

Rentable Endeavour Mining-Anlage?

06.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Endeavour Mining-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Endeavour Mining-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 31,98 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Endeavour Mining-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 312,695 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (42,50 GBP), wäre das Investment nun 13.289,56 GBP wert. Damit wäre die Investition um 32,90 Prozent gestiegen.

Endeavour Mining war somit zuletzt am Markt 10,37 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net