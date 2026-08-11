FTSE 100-Titel Endeavour Mining-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endeavour Mining von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Endeavour Mining-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Endeavour Mining-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,70 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Endeavour Mining-Aktie investiert, befänden sich nun 63,694 Endeavour Mining-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Endeavour Mining-Anteile wären am 17.08.2026 2.671,97 GBP wert, da der Schlussstand 41,95 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 167,20 Prozent gesteigert.
Endeavour Mining wurde am Markt mit 9,91 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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