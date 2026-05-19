FTSE 100-Titel Entain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entain-Investment von vor 3 Jahren verloren

Lukrative Entain-Investition?

Bei einem frühen Entain-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 26.05.2023 wurden Entain-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Entain-Papier bei 14,02 GBP. Wer vor 3 Jahren 10.000 GBP in die Entain-Aktie investiert hat, hat nun 713,267 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3.841,65 GBP, da sich der Wert eines Entain-Papiers am 22.05.2026 auf 5,39 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,58 Prozent verringert.

Insgesamt war Entain zuletzt 3,45 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net