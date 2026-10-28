DAX 25.569 -0,1%ESt50 6.143 -0,3%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,87 +1,9%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.174 +0,7%Euro 1,1125 -0,1%Öl 115,2 +1,2%Gold 4.047 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnender Experian-Einstieg?

FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Experian-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Experian PLC
34.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Experian-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,35 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Experian-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,751 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,61 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 27.10.2026 auf 28,94 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 20,39 Prozent.

Der Marktwert von Experian betrug jüngst 25,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Experian Aktie News

Werbung

Experian Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Experian nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.12.21 Experian Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.12 Experian buy Nomura
06.11.12 Experian overweight J.P. Morgan Cazenove
15.10.12 Experian buy Nomura
16.07.12 Experian overweight J.P. Morgan Cazenove

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.