FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren Experian-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurde die Experian-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,35 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Experian-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,751 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,61 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 27.10.2026 auf 28,94 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 20,39 Prozent.
Der Marktwert von Experian betrug jüngst 25,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Experian
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Experian
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen