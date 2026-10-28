FTSE 100-Titel Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor einem Jahr bedeutet

Lohnender Experian-Einstieg?

28.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Experian-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurde die Experian -Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36,35 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Experian-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,751 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,61 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 27.10.2026 auf 28,94 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 20,39 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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