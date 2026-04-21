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Fresnillo-Anlage unter der Lupe

FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

28.04.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Fresnillo-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresnillo PLC
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Das Fresnillo-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,98 GBP. Bei einem Fresnillo-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,020 Fresnillo-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 331,26 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 27.04.2026 auf 33,06 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 231,26 Prozent angezogen.

Fresnillo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,86 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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