FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Fresnillo-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fresnillo-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Fresnillo-Aktie an diesem Tag bei 5,52 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 GBP in die Fresnillo-Aktie investierten, hätten nun 181,291 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresnillo-Papiers auf 26,84 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.865,84 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 386,58 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Fresnillo einen Börsenwert von 19,99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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