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FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Fresnillo-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresnillo PLC
31.42 EUR -0.36 EUR -1.13 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fresnillo-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Fresnillo-Aktie an diesem Tag bei 5,52 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1.000 GBP in die Fresnillo-Aktie investierten, hätten nun 181,291 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresnillo-Papiers auf 26,84 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4.865,84 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 386,58 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Fresnillo einen Börsenwert von 19,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.01.13 Fresnillo halten UBS AG
23.11.12 Fresnillo neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.07.12 Fresnillo sector perform RBC Capital Markets
13.07.12 Fresnillo hold Deutsche Bank AG
18.04.12 Fresnillo neutral UBS AG

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