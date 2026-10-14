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FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Games Workshop Group-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Games Workshop Group PLC
195.10 EUR -2.50 EUR -1.27 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Games Workshop Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 144,90 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Games Workshop Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,901 Games Workshop Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.142,17 GBP, da sich der Wert eines Games Workshop Group-Anteils am 13.10.2026 auf 165,50 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,22 Prozent erhöht.

Games Workshop Group wurde am Markt mit 5,47 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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