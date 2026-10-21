FTSE 100-Titel Games Workshop Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Games Workshop Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Games Workshop Group-Aktien gewesen.
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Vor 3 Jahren wurde das Games Workshop Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 97,95 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in die Games Workshop Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 102,093 Games Workshop Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 17.008,68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 166,60 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 70,09 Prozent erhöht.
Alle Games Workshop Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,51 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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