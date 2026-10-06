FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrative Glencore-Anlage?

06.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Glencore-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Glencore-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Glencore-Aktie bei 3,54 GBP. Bei einem Glencore-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,273 Glencore-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Glencore-Papiere wären am 05.10.2026 160,96 GBP wert, da der Schlussstand 5,69 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,96 Prozent vermehrt.

Glencore erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 65,92 Mrd. GBP. Der Glencore-Börsengang fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Den ersten Handelstag begann das Glencore-Papier bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net