FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen

Performance unter der Lupe

14.09.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GSK-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der GSK-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die GSK-Aktie an diesem Tag 14,87 GBP wert. Hätte ein Anleger 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die GSK-Aktie investiert, befänden sich nun 672,405 GSK-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.904,92 GBP, da sich der Wert einer GSK-Aktie am 11.09.2026 auf 17,71 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,05 Prozent.

GSK war somit zuletzt am Markt 70,89 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net