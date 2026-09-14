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Performance unter der Lupe

FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GSK-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
20.94 EUR 0.35 EUR 1.70 %
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der GSK-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die GSK-Aktie an diesem Tag 14,87 GBP wert. Hätte ein Anleger 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die GSK-Aktie investiert, befänden sich nun 672,405 GSK-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.904,92 GBP, da sich der Wert einer GSK-Aktie am 11.09.2026 auf 17,71 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,05 Prozent.

GSK war somit zuletzt am Markt 70,89 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.09.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 GSK Underweight Barclays Capital
02.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
01.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.08.26 GSK Hold Deutsche Bank AG

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