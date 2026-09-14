FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GSK-Aktie gebracht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der GSK-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die GSK-Aktie an diesem Tag 14,87 GBP wert. Hätte ein Anleger 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die GSK-Aktie investiert, befänden sich nun 672,405 GSK-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.904,92 GBP, da sich der Wert einer GSK-Aktie am 11.09.2026 auf 17,71 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +19,05 Prozent.
GSK war somit zuletzt am Markt 70,89 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
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|09.09.26
|GSK Sector Perform
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|08.09.26
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|Barclays Capital
|02.09.26
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|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG