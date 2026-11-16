FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen GSK-Investment gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurde die GSK-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,48 GBP wert. Hätte ein Anleger 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die GSK-Aktie investiert, befänden sich nun 513,479 GSK-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.815,15 GBP, da sich der Wert eines GSK-Anteils am 13.11.2026 auf 19,12 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 1,85 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von GSK belief sich zuletzt auf 76,57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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