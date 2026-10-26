FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GSK von vor 10 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in GSK-Aktien gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der GSK-Aktie statt. Zum Handelsende standen GSK-Anteile an diesem Tag bei 20,33 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in die GSK-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 491,854 GSK-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.315,71 GBP, da sich der Wert einer GSK-Aktie am 23.10.2026 auf 18,94 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,84 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete GSK eine Marktkapitalisierung von 75,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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