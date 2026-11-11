FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Haleon-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Langfristige Performance

11.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Haleon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Haleon-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 3,25 GBP wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3.077,397 Haleon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.309,28 GBP, da sich der Wert eines Haleon-Anteils am 10.11.2026 auf 3,35 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 3,09 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Haleon zuletzt 29,05 Mrd. GBP wert. Das Haleon-IPO fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Der Erstkurs des Haleon-Anteils belief sich damals auf 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net