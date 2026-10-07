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FTSE 100-Titel Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Haleon-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Haleon-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Haleon PLC
4.04 EUR 0.15 EUR 3.88 %
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Am 07.10.2025 wurde die Haleon-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Haleon-Aktie an diesem Tag 3,30 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30,276 Haleon-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Haleon-Aktie auf 3,34 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101,12 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 1,12 Prozent.

Haleon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,04 Mrd. GBP. Am 18.07.2022 fand der erste Handelstag des Haleon-Papiers an der Börse LSE statt. Ihren ersten Handelstag begann die Haleon-Aktie bei 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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