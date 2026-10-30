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Lohnendes Halma-Investment?

FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halma-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Halma-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Halma PLC
41.84 EUR 0.24 EUR 0.58 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurden Halma-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Halma-Papier 10,46 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 956,023 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 33.460,80 GBP, da sich der Wert eines Halma-Papiers am 29.10.2026 auf 35,00 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 234,61 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Halma belief sich jüngst auf 13,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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