FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halma-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Halma-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurden Halma-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Halma-Papier 10,46 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 956,023 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 33.460,80 GBP, da sich der Wert eines Halma-Papiers am 29.10.2026 auf 35,00 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 234,61 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Halma belief sich jüngst auf 13,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Halma
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Halma
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen