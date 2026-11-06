FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Verlust hätte ein Halma-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Lukrativer Halma-Einstieg?

06.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Halma-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Halma -Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,28 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,917 Anteile im Depot. Die gehaltenen Halma-Aktien wären am 05.11.2026 96,67 GBP wert, da der Schlussstand 33,14 GBP betrug. Damit wäre die Investition 3,33 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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