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Lukrativer Halma-Einstieg?

FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Verlust hätte ein Halma-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Halma-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Halma PLC
39.70 EUR -1.44 EUR -3.50 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Halma-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,28 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,917 Anteile im Depot. Die gehaltenen Halma-Aktien wären am 05.11.2026 96,67 GBP wert, da der Schlussstand 33,14 GBP betrug. Damit wäre die Investition 3,33 Prozent weniger wert.

Am Markt war Halma jüngst 12,99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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