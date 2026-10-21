FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Hiscox-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 21.10.2021 wurde die Hiscox-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Hiscox-Anteile an diesem Tag bei 8,20 GBP. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in das Hiscox-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.219,512 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (18,38 GBP), wäre die Investition nun 22.414,63 GBP wert. Damit wäre die Investition um 124,15 Prozent gestiegen.
Hiscox erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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